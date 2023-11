8 Ideias de decoração ecológica para viver em harmonia com a natureza

A reciclagem, quando é feita no capricho, resulta em peças incríveis. Nessa sala, por exemplo, a parede foi toda revestida com vassouras recicladas, dá para acreditar? Essa ideia também ficaria linda usando a cortiça, material das rolhas, e ficaria ótima em um espaço gourmet com adega. Essa sala também conta com uma mesinha de dentro com base de madeira certificada para mesclar o rústico com a sofisticação da chaise em veludo azul.