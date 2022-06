Casinha de 50 m² tem soluções geniais para pequenos espaços

A simplicidade que marca o desenho externo do sobrado é também a pauta para a definição decorativa dos espaços sociais do lar. O destaque, sem dúvidas, é direcionado ao piso da sala de estar projetado com altura suspensa com relação ao piso no interior da cozinha. Este desenho permite aos moradores comerem sentados no chão.

A divisão do balcão com tampo de madeira marca a limitação de espaço de cada ambiente. Ao redor do balcão, paredes na cor branca oferecem a estrutura para marcar perfeitamente o espaço, rebaixando o teto para que o mesmo possa receber a presença dos armários planejados suspensos. Ao lado, as prateleiras oferecem um espaço precisamente medido para serem utilizadas como armazenamento.