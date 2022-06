Essa casa de fim de semana tem um conforto incrível

Todos os dormitórios estão situados no pavimento superior. Os quartos têm a sua própria sala de estar com lareira e saída para o exterior através da integração com terraços individuais, que servem como áreas de estar ao ar livre e de contemplação da paisagem natural circundante. Há quartos de casal e quartos para múltiplos hóspedes, como este. O mobiliário de madeira de estilo vintage dialoga com a estrutura de madeira aparente da cobertura, com o piso e com as esquadrias de madeira, tornando o ambiente mais acolhedor e relaxante.