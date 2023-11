Puro charme: casa com jardim de inverno e lindos interiores!

Essa é uma daquelas casas que guarda muito mais segredos do que parece. Com ambientes aconchegantes, soluções criativas e muito conforto, o projeto liderado pelo escritório LK Engenharia e Arquitetura, de Getúlio Vargas (RS), vai surpreender você.

O interior da casa conta com um charmoso jardim de inverno com direito a um riacho que faz a água correr pela superfície de pedras. Ao lado do jardim, a escada com desenho em curva foi construída em tijolo e vidro, resultando em uma estrutura sofisticada que protagoniza a decoração.

Além do ambiente social incrível, a casa tem ainda um jardim aconchegante, adega escavada na terra para manter a temperatura indicada aos vinhos, 3 suítes, garagem para 4 carros, sala de jogos, são de festas e espaço gourmet.

É um projeto que, não temos dúvida, será pura inspiração para você. Então siga conosco, confira e inspire-se!