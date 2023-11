A casa perfeita para quem valoriza a modernidade e o minimalismo

Uma casa refinada, com lindos acabamentos e uma arquitetura moderna, também pode ser minimalista. Tudo depende do bom gosto do arquiteto e do designer de interiores na hora de escolher os elementos construtivos, revestimentos, cores, iluminação, paisagismo e afins. Essas duas características, do refinado moderno com o minimalismo, são que você identifica ao olhar os projetos criados pelas profissionais do escritório AJP Arquitetos Associados, de Cuiabá/MT.

O projeto que você vai conhecer agora é de uma casa de dois andares, contemporânea, localizada em um condomínio de Cuiabá. Todos os detalhes foram pensados para garantir a total satisfação dos clientes, combinando materiais, cores e formatos, tudo conforme o gosto e as necessidades das pessoas que vão viver nessa residência. Veja algumas imagens.