Casa Tenório: Um deslumbrante projeto de casa de praia da AVR Studio Arquitetura em Ubatuba, SP

O living room é um deslumbramento, com seu pé-direito altíssimo com uma face totalmente envidraçada, que permite tanto a visão total do exterior, quanto a farta entrada de luz natural nos ambientes internos .

As cores neutras, entre cremes, beges e areias, também reinam nesses interiores, em especial no mobiliário do living room, que vemos aqui de um ângulo aberto. Mas o que reina sobre todos os ambientes é a escultura de parede, na cor laranja e com um design fluido que sugere movimento.