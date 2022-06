Bem decorado, apartamento de 60 m² abriga casal com bebê

Para a decoração do quarto do bebê, a sutileza dos tons foi trabalhada com um carinho ainda maior. Com sobriedade, aproveitando a ótima iluminação natural do espaço, o tom cinza foi escolhido para cobrir a parede ao fundo, criando uma perfeita harmonia com a cor branca do ambiente. O tom amarelo nas grades do berço, confere um toque de alegria ao espaço, trabalhando monocromática dos tons cinzas na parede ao fundo.

O piso vinílico foi escolhido para proporcionar uma maior sensação de conforto, especialmente quanto a textura suave que a imitação da madeira traz ao espaço. O toque decorativo especial ficou por conta da presença da luminária criativa em cores azul e branca e no confortável tapete que imita pele.