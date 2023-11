Um Toque De Estilo Industrial: Móveis De Madeira Sob Medida

Você é do grupo que adora uma decoração com um estilo mais rústico, onde prevalecem móveis de madeira com detalhes de ferro? Então o seu estilo de decoração é o estilo industrial. Se você quer dar uma nova cara à sua casa ou escritório seguindo uma pegada industrial, aposte então por móveis com essas características. A Barrocarte, fábrica de móveis de São João Del Rei, em Minas Gerais, produz móveis e acessórios de madeira de demolição rústica e ferro, tudo sob medida e de acordo com as suas necessidades e gostos. O sonho de qualquer amante do estilo industrial!

O estilo industrial

Como o próprio nome já sugere, o estilo de decoração industrial nos remete às tradicionais fábricas com espaços amplos e abertos, onde podemos ver concreto, encanamentos, vigas e tijolos expostos nas paredes. Tudo sem acabamentos. Esse tipo de decoração surgiu em Nova York, nos Estados Unidos, entre os anos de 1950 e 1970.

Como aplicar o estilo industrial na sua decoração?

Você pode inserir o estilo industrial na decoração da sua casa por meio de móveis ou detalhes e pequenos itens de decoração. Gostaria de ter uma cozinha com alguns toques do estilo industrial? A Barrocarte fabrica paneleiros, prateleiras e fruteiras perfeitas para dar o toque que você tanto quer à sua cozinha.

Agora, se você quer mergulhar mais nesse estilo, também pode apostar em móveis industriais cheios de personalidade, desde uma linda mesa de jantar até camas sob medida.

