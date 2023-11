Essa residência em conceito aberto é para quem gosta de viver com liberdade

Por essa perspectiva é possível observar melhor o espaço da cozinha, que embora seja integrada com os demais ambientes, conta com um balcão de tijolinhos e superfície de madeira, delimitando a área. Ao mesmo tempo em que todos no ambiente compartilham do preparo das refeições, podendo interagir, o cozinheiro da vez tem seu espaço organizado e funcional para as atividades culinárias.

Uma casa como essa faz o seu estilo? Gostou das ideias desse projeto e quer conhecer outros para se inspirar a sonhar com o seu novo lar? Então aproveite o momento para fazer uma visitinha ao perfil do C2HA Arquitetos aqui na homify. São vários projetos para ver, tanto residenciais quanto comerciais, além dos depoimentos dos clientes satisfeitos para ter a certeza de que o trabalho desses profissionais tem a credibilidade que você procura.