Retrofit: O Antes e Depois de Projeto Autoral do Escritório Sônia Beltrão Arquitetura

O retrofit, conceito arquitetônico que chegou ao Brasil via Europa e EUA, vem do latim retro (“mover-se para trás”) e do inglês fit (“adaptar-se, adequar-se”) para se referir a um processo de revitalização de edifícios antigos. Mais do que uma simples reforma, o retrofit é um conjunto de ações que visam à modernização e readequação desses espaços, mantendo as características que merecem ser preservadas, mas adaptando-as a uma proposta de moradia mais atual, a qual aumenta a vida útil da edificação.

O retrofit é uma solução atraente para edificações antigas que demandam custos cada vez mais elevados de manutenção. Com o retrofit, tem-se a oportunidade de sanar problemas que surgem ao longo dos anos, permitindo entre outras coisas atualizar as instalações de acordo com novas normas e modernizar projetos hidráulicos e elétricos, reduzindo assim o consumo de energia e os custos operacionais, melhorando a qualidade do ar valorizando o imóvel.