Residência Santa Felicidade: Funcionalidade E Sofisticação

Atendendo ao pedido do cliente, a MEI Arquitetura desenvolveu uma fachada principal que se destaca dentro do condomínio onde está localizada. Com pés-direitos duplos e geometria moderna, a residência possui linhas modernas com suas abas e pergolados em concreto com grandes vãos. Podemos conferir a presença da mistura de diferentes materiais que dão um toque bastante elegante à residência como a existência da madeira, vidro e pedra, além do concreto, claro.