Casa Em Condomínio Para Família: Modernidade, Conforto e Estilo

A arquiteta de Paranavaí desenvolveu um projeto de casa com sala de jantar e estar integrados, cozinha, área gourmet e três dormitórios, uma suíte master e dois quartos. Uma residência pensada para acolher com conforto e muito estilo uma família que preza pelo bom gosto e pela funcionalidade em seu lar.

Logo ao cruzar a porta de entrada, nos deparamos com a sala de estar e sala de jantar, que neste projeto estão integradas, possuem um pé direito duplo o que nos transmite a sensação de amplitude. A profissional aproveitou esse espaço para incluir um painel em tons claros e madeira que ocupa toda a parede. Além disso, neste painel também podemos conferir uma cristaleira de madeira e vidro embutida na parede.

A suíte master transmite tranquilidade por meio de seus tons claros e linhas retas. Um ambiente perfeito para um casal contemporâneo. A cama conta com uma cabeceira em bege que se integra perfeitamente com a parede e termina com uma porta espelhada que nos leva até o closet do casal. Para dar um toque de cor ao ambiente, a profissional propõe o uso de um tapete com estilo persa em tons de vermelho. O quarto conta também com duas mesas auxiliares em tons claros com detalhes em preto que combinam com a luminária de pé com cúpula redonda de vidro.

Neste ambiente também contamos com um painel com gavetas e com televisão embutida para os momentos de entretenimento. Uma penteadeira com espelho ovalado finaliza esse espaço bonito e funcional.

O primeiro quarto jovem desta casa de condomínio foi idealizado com toques femininos. O papel de parede delicado que reveste parte do ambiente possui detalhes que nos remetem à estampas arabescas. Pensando na praticidade e aproveitando ao máximo os espaços disponíveis no ambiente, o quarto conta com uma bancada de estudos e televisão embutida no armário espelhado que amplia ainda mais o dormitório.

O segundo quarto jovem apresenta tons mais sóbrios e cleans. A cabeceira cinza é finalizada com um painel de madeira que vai até o teto e se integra à bancada de estudos que segue as tonalidades em cinza a madeira. Assim como no primeiro quarto jovem, este dormitório também conta com um armário com portas espelhadas e uma televisão embutida.

A cozinha nos surpreende com seus armários e gabinetes em cor verde escuro, fugindo dos armários básicos em branco. Os armários ganham ainda mais destaque no conjunto com os eletrodomésticos em aço inox, a bancada em granito claro, armários em madeira e o piso cinza claro.

Pensando na praticidade e na correria do dia a dia, a cozinha conta com uma bancada com dois lugares para aquelas refeições mais rápidas.

Uma porta de vidro faz a separação entre a cozinha e a área gourmet exterior que segue a mesma linha de cores e texturas da decoração da cozinha. O diferencial deste ambiente são os azulejos de metrô pretos na parede onde se encontram a churrasqueira embutida, pia e bancada com três bancos altos.