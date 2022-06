Cores para quarto de bebê meninos!

As cores mais usadas no quarto de bebê masculino são normalmente os tons claros de azul e verde unidos ao branco, bege e cinza. A combinação é infalível, é claro! No entanto, isso não precisa ser estabelecido como uma regra a ser seguida à risca. Adicionar cores inesperadas e combinações neutras podem ser muito bem vindas. A questão é ter bom gosto para o uso das cores e não escolher tons tão pesados, pois podem influenciar no sono em como o bebê vai se sentir no ambiente.

As cores podem se tornar grandes parceiras da decoração na hora de firmar um tema a ser seguido. Muitas vezes eles envolvem animais, esportes, carros, aviões, navios, robôs, entre outros. O estilo a ser adotado pode tornar o quarto mais clássico, mais rústico ou um pouco mais moderno.

Alguns detalhes como grafismos de listras também dão um charme especial a decoração. As crianças costumam gostar de animais, por isso muitos quartos usam e abusam deles para estampas ou objetos decorativos. Um quarto cheio de bichinhos, que podem aparecer em brinquedos, adesivos e bordados podem ser a solução indicada para o décor do quarto do seu filho. Selecionamos aqui algumas dicas de cores para você acertar no décor do quarto de bebê masculino.