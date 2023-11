Projeto para quarto de bebê sofisticado: decoração digna de castelo

De um ângulo mais próximo ao guarda-roupa, podemos notar o quanto o móvel exclusivo é incrível. Além da beleza com a iluminação interna utilizando LED, a organização dos objetos decorativos, cabideiro para as roupas pequeninas, o guarda-roupa conta ainda com um espaço para trocador que tem até um brasão com a inicial do nome do bebê. Fantástico!