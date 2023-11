Área externa de cobertura com toque rural e espaço de lazer para toda a família

Pense em uma área de lazer rural. Agora responda: qual o primeiro elemento que vem à sua mente e não pode faltar numa reunião familiar ou de amigos? Uma churrasqueira, claro! No projeto desenvolvido por Padilha Arquitetura, a churrasqueira da área externa da cobertura recebeu um revestimento estilo pedra canjiquinha combinando com a esquadria de madeira e com bancos do mesmo material. A área da churrasqueira conta também com armário em madeira com pia e está integrada com a cozinha.

Já pensou em ter uma cobertura ou terraço que seja tudo o que você sempre sonhou?