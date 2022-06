Antes & Depois: Uma reforma de impressionar

O nosso antes e depois de hoje traz uma propriedade que foi reformada e mobiliada do zero. Hoje, você poderá descobrir todos os primeiros passos de uma residência que se encontrava na fase apenas do concreto!

Antes como podemos ver na primeira imagem, a casa encontrava sem nenhum acabamento e evidenciava um visual nada agradável. O projeto desta reforma mostra os detalhes que passa a passo transformaram esta residência em um ambiente propício para viver!

Os arquitetos russos do escritório DBarinov fizeram questão de transformar este projeto em uma confortável casa de família que teve como objetivo ser convidativa e moderna. Se não acredita, veja com os próprios olhos as imagens a seguir: