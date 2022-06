10 varandas rústicas para desfrutar

O primeiro espaço acolhedor com no qual chegamos na entrada de uma casa é o alpendre! Em inglês esse é o famoso porch! Assim, como o alpendre a fachada também é muito responsável pelo aspecto geral de qualquer residência. Aliás, pode-se dizer que é o verdadeiro cartão de visitas!

Hoje nós iremos lhe mostrar 10 alpendres perfeitos para você ter em casa! Seja lá qual for a sua intenção, inspire-se nessas ideias e descubra todo o potencial da madeira. As texturas, as cores, o diferentes tipos de design que se pode obter na fachada frontal ou lateral da sua casa. Descubra os mais diferentes sugestões e inspire-se com essas ideias!