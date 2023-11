Móveis para espaços pequenos: 10 ideias incríveis para a sua casa

No momento de escolher móveis para espaços pequenos, precisamos pensar em como esse móvel pode facilitar nossas vidas e otimizar o espaço disponível e claro, como deixar o ambiente ainda mais bonito. Estantes modulares cumprem muito bem essa função. Neste projeto, por exemplo, a estante modular com um estilo moderno e contemporâneo serve como divisória de ambientes integrados, sala e dormitório. Por ser uma estante com alguns nichos vazados, sentimos essa sensação de amplitude ao mesmo tempo que delimitados ambos ambientes.

Outra alternativa para separar ambientes em um espaço pequeno é utilizar uma TV suspensa com base giratória e estruturas vazadas para delimitar os ambientes, mas sem causar sensação de diminuição do espaço.

Muitas casas não têm um espaço específico dedicado unicamente à lavanderia. Com um espaço cada vez mais reduzido, casas e apartamentos têm cozinha e área interligados. Por isso, mais do que nunca é muito importante escolher móveis pensando nesse ambiente, hoje, polivalente. Uma das melhores soluções é escolher um móvel planejado, uma peça única e especialmente idealizada para acolher tanto os eletrodomésticos da cozinha como os da área de uma maneira natural e bonita. Afinal de contas, foi-se o tempo onde a máquina de lavar roupa ficava escondida. Gostou da ideia? Entre em contato com um profissional para poder colocar tudo em prática.

As varandas são peça-chave nos apartamentos novos e pequenos. Elas acabam fazendo parte da vida social da casa e por isso merecem ter um espaço cômodo e bonito para receber amigos e familiares. Um banco em módulos com rodízio pode ser uma alternativa prática e dinâmica para quem quer espaço para sentar e mobilidade. Além disso, os bancos de madeira também possuem espaço inferior onde podem ser colocados baús para armazenamento ou objetos de decoração.

9. . Camas planejadas para quartos pequenos

Que a cama baú é uma ótima aliada dos espaços pequenos nós já sabemos. Mas você já pensou alguma vez em contar com a ajuda de um profissional e idealizar uma cama planejada de acordo com as suas necessidades e o espaço da sua casa? Afinal, móveis para quartos pequenos se desenvolvidos à medida, melhor ainda. Esse projeto de um quarto de uma jovem é um exemplo perfeito de como aproveitar um espaço pequeno. Com a cama no alto, foi possível incluir embaixo uma bancada para estudos com estante e um pequeno armário. E para você, qual o móvel perfeito para um espaço pequeno?