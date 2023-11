Apartamento de luxo: é assim que se usa o dourado na decoração

Para um momento mais reservado, a sala de tv é perfeita, e não menos elegante. Aqui os detalhes em dourado estão mais presentes: note que o dourado contorna a mesinha lateral, o abajur sobre ela, os nichos da estante e também está no revestimento da parede, de forma suave. No mais, é um espaço clean, com cores neutras, muito aconchegante e que ficou ainda mais agradável com essa parede verde cheia de vida.