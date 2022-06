7 dicas para quem quer começar uma horta em casa

A terra precisa estar bem aerada para que o adubo possa infiltrar-se com mais facilidade e para que as plantas possam sugar melhor os nutrientes do solo. Se você pretende ter uma horta orgânica, pense também em construir uma composteira, este recipiente te ajudará a produzir húmus, uma substância rica em nutrientes para ser colocado no solo e ótimo alimento para as plantas. Para evitar pragas e ervas daninhas, adicione uma camada de folhas secas sobre a terra superficial.