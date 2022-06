Boas ideias para enfeitar a sua sala

A iluminação é essencial na decoração de uma sala, se usadas da maneira correta, elas podem deixar seu ambiente acolhedor e com um clima especial. Os lustres de teto tem a função de criar uma iluminação mais generalizada ao espaço aumentando a visibilidade, e por isso devem ser usados com sabedoria, para garantir uma correta e valiosa iluminação no ambiente. Para fazer esse trabalho com estilo, escolha por lustres que tenham um estilo mais arrojado para que chamem a atenção mesmo no teto. Como esta combinação de lustres em formatos diferentes que agregam elegância e requinte para qualquer ambiente.