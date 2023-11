Arquiteto Virtual: Conheça 3 Incríveis Projetos de Ambientes Integrados!

A integração de ambientes veio com tudo e veio para ficar. Afinal, quanto menores os espaços, maiores são as necessidades de ampliá-los de qualquer maneira possível. Mas espaços integrados não fazem sucesso só em pequenos imóveis, os grandes também os adoram, pois afinal eles permitem e aumentam a interação entre as pessoas que neles vivem com suas famílias e amigos.

Os ambientes mais integrados em projetos de arquitetura e design de interiores são salas de estar e jantar, cozinha e varanda. Neste livro de ideias, você vai conhecer três projetos de integração de ambientes concebidos pelo escritório Arquiteto Virtual, sediado em São Paulo. Confira!