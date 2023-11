Como decorar a casa com uma atmosfera positiva: 7 dicas fáceis

Jardins são espaços contemplativos e que deixam os ambientes mais agradáveis. E você também pode usar a criatividade para criar jardins de inverno, conhecidos também como jardins internos.

Para isso, basta separar um espaço da casa, remover parte do revestimento do piso (ou nem o revestir) e preencher com pedras e vasos. É uma solução econômica, simples e que pode mudar completamente a atmosfera do seu lar.