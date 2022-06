6 inspirações originais para o seu hall de entrada

Dizem que a primeira impressão de algo ou alguém é a que fica marcada. As opiniões começam a se formar no instante em que alguém nos é apresentado, ou no momento em que entramos em sua casa. O hall de entrada de um espaço é o primeiro contato que um visitante possui com o universo particular construído ali, e, sendo assim, ele deve ser muito bem pensado. O que você quer comunicar sobre você através do ambiente que circula a porta de entrada? Como deve ser essa primeira impressão? Acolhedora, divertida, limpa? Muitos consideram o hall de entrada como a peça chave do clássico modelo estrutural em formato de T: você entra, visualiza o corredor, cruza por diversas portas e acaba na sala de estar principal.

Se você anda preocupado com a primeira impressão causada ao entrar em sua casa e ainda não tem idéias de como transformar esse espaço tão importante, não se desespere, nós estamos aqui para te inspirar! Dê uma olhada em nossas dicas abaixo e deixe seus visitantes maravilhados ao entrar pela porta da frente de seu lar.