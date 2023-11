Living Room: A marca da exuberância em um projeto de arquitetura de interiores de Camila Pimenta

Ainda nas duas primeiras imagens, vemos o belíssimo revestimento em mármore branco da parede oposta ao sofá, a qual apresenta ainda no próprio revestimento em mármore uma estante de parede inteira, complemento harmônico ao mobiliário moderno com detalhes clássicos. A escolha criteriosa e sem exagero deste mobiliário privilegiou poucas peças além do sofá, como as poltronas de design arredondado sob a janela e contra o revestimento reflexivo em tom marrom sobre o qual se encontra um grande espelho com moldura retangular.

Nas laterais das poltronas junto à janela acortinada, foram dispostas mesinhas laterais em vidro e estrutura dourada, com alturas diferentes, e no centro da sala espaçosa, as três mesas de centro com desenhos totalmente distintos formam um conjunto atraente.