Espelhos com LED: 10 Ideias lindas para valorizar a decoração

Essa é outra ideia de como usar espelho com LED no quarto. Logo acima da cabeceira da cama foi colocado um espelho com a mesma largura, ocupando toda a parede. Para valorizá-lo, a iluminação com LED foi a melhor escolha. Além de decorar, já faz as vezes de luminária de cabeceira, sem precisar de abajures ou arandelas.