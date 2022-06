Iluminação e bom gosto: conheça lustres e luminárias inovadoras

Sem luz, o mundo seria um eterno buraco negro. É o poder da luz que nos permite enxergar as maravilhas desse planeta. Assim como a iluminação natural é importante no mundo externo, sua casa precisa do cuidado e beleza que só a iluminação artificial pode trazer. A luz pode transformar um ambiente sem personalidade em um espaço verdadeiramente mágico. Cada vez mais, designers e profissionais de diversas áreas se especializam na arte de deixar tudo mais belo através da luz. Nós, que amamos essa arte, selecionamos algumas peças inovadoras que aliam o design funcional da iluminação com um toque contemporâneo que agrega na decoração de qualquer espaço. Confira nossas dicas e se aproprie delas para também explorar os contrastes entre luz e sombra dentro de sua casa.