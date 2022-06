Reforma dá nova vida à cozinha e ao jantar

Este apartamento antigo passou por uma forte reforma. O imóvel, localizado na província de Yamanashi, no Japão, foi transformado em um espaço para eventos destinados à aulas de culinária e encontros. A renovação ocorreu com a intenção de tornar o local mais atraente para seus inquilinos e deixá-lo com ares de um espaço comum em que eventos sociais e workshops acontecem.

Shoei Ltd, o estúdio responsável pelo projeto, decidiu criar um espaço que combinasse o estilo tradicional do bairro nova-iorquino Brooklyn com uma atmosfera artesanal que conversa com a utilização do local para workshops e aulas de culinária. Para conseguir essa atmosfera, a equipe de arquitetos introduziu uma forte presença de influências industriais, bem como elementos folclóricos.

Explore esse projeto de antes e depois, no qual um antigo apartamento foi completamente transformado em um espaço criativo e moderno. Vamos começar!