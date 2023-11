A sofisticação nos detalhes: 7 projetos incríveis criados pelo Studio Ideação

Em um terreno com ampla vista, onde o verde presenteia a família com uma paisagem incrível de São Roque, os profissionais do Studio Ideação colocaram o conforto em prática para que a natureza pudesse ser apreciada com toda a calma possível.

Na decoração, tons terrosos que se aproximam da natureza, tendo a madeira como protagonista e a leveza do branco complementando o espaço. O vermelho aparece pontualmente para criar uma personalidade agridoce.