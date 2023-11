Veja como é o projeto em 3D para uma clínica de odontologia

Na hora de desenhar o projeto, o arquiteto considera todos os detalhes, de acordo com a conversa que teve com o cliente para atender todas as suas necessidades e expectativas. Então, para ficar completo, é preciso pensar em como o espaço será utilizado, no conforto dos pacientes, em facilitar o trabalho do dentista e do assistente. Tudo isso leva em conta o posicionamento e os modelos dos móveis, uma iluminação adequada e as cores para trazer conforto visual.