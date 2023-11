Giolaser: Conheça o projeto de interiores da clínica de estética de Giovanna Antonelli!

O projeto desta unidade com área de 130 m² foi criado e teve suas obras concluídas em 2015, colaborando para a consolidação do padrão arquitetônico de todas as unidades construídas posteriormente. As cores do projeto arquitetônico enfatizam as cores próprias da marca Giolaser, as quais, junto com as demais soluções de arquitetura e design propostas pelo escritório paulistano, buscam criar um espaço de estética voltado especialmente para o público feminino.