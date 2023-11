Lindo projeto de reforma para apartamento cheio de conforto e funcionalidade

Como a varanda é um espaço grande, além da mesa com quatro cadeiras, ainda foi possível instalar um buffet e reservar um cantinho com duas confortáveis cadeiras Copacabana e um home office. O móvel é decorado com uma parede verde encantadora, ideal para trazer mais beleza e tranquilidade aos momentos de trabalho e de descanso. Isso sim é saber aproveitar espaços com inteligência!