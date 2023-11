Projeto de arquitetura e decoração moderna para bar descolado em Floripa

Tão importante quanto criar um projeto comercial, é implementar a expansão de um espaço já consolidado. E esse foi o desafio que a Revisite teve ao receber o convite para liderar o projeto de arquitetura e interiores para o Afonso Burger, um bar renomado em Florianópolis, que criou uma segunda casa em outra área da cidade.

Sabendo das características underground do bar, bem como seus interiores com espaços em estilo industrial, os talentosos arquitetos se viram com a missão de desenvolver um espaço do zero, mas sem deixar de lado a essência mais do que conhecida do lugar.

Como ponto de partida, foi alugada uma sala comercial em avenida bem movimentada. Os interiores foram decorados com cores, textura e um painel instagramável, ou seja, que atrai a atenção dos clientes para divulgação espontânea nas redes sociais.

Como resultado, veremos um bar incrível, aconchegante, com efeitos de iluminação que atraem os olhares e, assim, conquista rapidamente novos clientes.

Vale a pena conferir e se inspirar!