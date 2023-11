Um Projeto Deslumbrante: A Piscina está no Centro – da Casa e das Atenções!

Uma piscina intimista que envolve o coração da casa em estilo contemporâneo é a proposta original e deslumbrante do projeto de arquitetura concebido e executado pelo escritório D Arquitetura para um cliente de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Como podemos ver na imagem acima, a casa de dois pavimentos apresenta fachada minimalista com dois volumes em que dominam as linhas retas verticais e horizontais e o contraste entre estrutura e vão. No piso térreo, o espaço aberto sob o volume superior abriga a garagem para dois carros.

O recuo nesse espaço termina, do lado esquerdo,junto a uma parede em madeira escura na qual foi instalada a porta de entrada e, do lado direito,a uma parede de alvenaria que se prolonga em L na lateral. Essa configuração, realçada pelo projeto de iluminação da garagem, permite que o

volume superior da casa pareça flutuar sobre o vão, o que confere leveza ao conjunto arquitetônico.

O volume superior, por sua vez, protagoniza um efeito geométrico ao enfatizar as linhas retas horizontais em seu formato retangular que lembra uma caixa. Essa impressão é reforçada pela presença do brise camarão, que tanto oculta quanto revela os interiores.