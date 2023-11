Antes e Depois: O Projeto que Levou o Conceito de Casas Geminadas a Outro Patamar!

A fachada posterior, que já vimos no início deste livro de ideias, pode ser visualizado em detalhes na imagem acima. Nela temos três volumes distintos: no piso térreo, o pilar que sustenta os volumes superiores permite o espaço livre, delimitado por piso claro, que se abre para a porta de entrada da residência. Este vão faz um jogo de contraste com o volume à esquerda onde internamente se localiza a área social.

No volume intermediário, encontra-se um terraço amplo com guarda-corpo em metal vazado branco, para o qual o ambiente da área privativa dá acesso. Por fim, no volume superior, vemos as águas do telhado e as janelas de um sótão ou quarto.