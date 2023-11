Salas integradas com terraço e decoração charmosa: este projeto vai encantar você

Os revestimentos foram muito bem escolhidos para colaborar com a atmosfera aconchegante dos ambientes. A parede com mosaico dá continuidade e sensação de amplitude. No piso, o charme da textura da madeira aparece muito bem para no espaço com predominância do branco.

Vale ainda observar a linda iluminação com sposts muito bem organizados para alcançar todos os cantos dos ambientes.