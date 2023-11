15 Coisas a Considerar Antes de Planejar a Cozinha

É preciso analisar se o espaço disponível para a cozinha é compatível com as necessidades daqueles que a usarão no cotidiano como o número de usuários, se costumam preparar refeições mais elaboradas e/ou receber convidados para refeições festivas ou cotidianas. Entender a dinâmica de utilização do espaço disponível é importante ainda para estabelecer prioridades no uso efetivo do espaço.