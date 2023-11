Charme e Criatividade Neste Quarto de Adolescente com Banheiro

Começamos nossa visita no quarto. O colchão está apoiado em uma estrutura desenhada com cama embutida. A textura que imita madeira no piso proporciona elegância e aconchego.

Ao fundo, o papel de parede listrado complementa a parede verde ao fundo e a faixa cinza que segue em alinhamento com a escrivaninha. A poltrona verde aparece com o veludo combinando com a parede verde.

O teto rebaixado tem iluminação embutida com LED, criando um efeito moderno no ambiente.