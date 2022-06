Uma residência familiar para lá de moderna

Implantada num terreno de 290 m² no interior de São Paulo, o projeto que mostramos hoje no homify tira partido de sua implantação para gerar ambientes espaçosos, iluminados e ao mesmo tempo protegidos da insolação direta. Nessa residência, o Studio Luiz Veneziano apostou na integração das áreas a fim de criar a sensação de amplitude e executou uma casa familiar super moderna com elementos contemporâneos e sofisticados.

Os ambientes aqui projetados apresentam uma alternativa as tipicidades com que estamos acostumados graças a soluções que garantem espaços descontraídos e joviais. Veja abaixo esse projeto e surpreenda-se com as novas possibilidades por ele apresentadas.