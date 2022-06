Casa moderna e compacta para a família relaxar

As áreas comuns da Casa Ming são totalmente integradas e permitem a livre circulação pela cozinha, sala de estar e jantar. Retomando ao deck que vimos anteriormente, os acabamentos em madeira também são utilizados no interior, conferindo uma atmosfera aconchegante às salas. Ripas em madeira foram aplicadas no forro e alongam o ambiente graças a sua colocação no sentido do comprimento. Para o piso, foi escolhido um acabamento claro e contínuo que reforça a conexão entre todas as áreas.

Todos os ambientes recebem iluminação e ventilação natural através de caixilhos altos e sempre há a possibilidade de acessar as áreas externas, inclusive um jardim interno é criado no pátio entre as salas.