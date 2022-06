Casa minimalista na beira do canal

No piso térreo encontram-se as áreas comuns como a cozinha e sala de estar. Super iluminada graças ao caixilho de piso a teto com vista para o canal e a mais uma abertura zenital, a cozinha é perfeita para os amantes da culinária. Integrada discretamente a sala de jantar via uma portinhola de serviço, cria ao mesmo tempo um ambiente privado e aberto, de livre circulação. E bom gosto é o que não falta nessa cozinha clean. No meio do ambiente foi posto uma ilha onde é possível trabalhar sobre a bancada com o fogão estilo cooktop, de um lado há armários de armazenamento e do outro a pia, conformando um ambiente organizado e espaçoso.