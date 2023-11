Projeto Online de Interiores Transformou a Decoração deste Apartamento

No mesmo quarto, de frente para a cama, foi projetado todo um ambiente para facilitar a rotina da cliente. Como ela não queria uma televisão no quarto, esse espaço recebeu uma escrivaninha e uma penteadeira, compartilhando o mesmo móvel, mas com funções bem delimitadas. O lado da penteadeira foi complementado com um delicado espelho bisotado no qual foram fixadas duas arandelas modernas para dar apoio aos momentos de maquiagem. No lado da escrivaninha, duas prateleiras pequenas são o suporte para livros e objetos decorativos.

E então, gostaria de renovar os ambientes da sua casa sem precisar fazer uma grande obra, com economia e escolhendo um profissional que possa desenhar todo o projeto à distância? O escritório Laene Carvalho Arquitetura certamente pode trazer seus planos para a realidade. Visite o perfil do escritório aqui na homify para ver fotos de vários outros projetos, conhecer melhor o histórico e o método de trabalho da empresa, além de ver depoimentos dos clientes satisfeitos. Assim, fica mais fácil tomar a decisão de fazer um bom investimento na sua qualidade de vida e no seu bem-estar.