Decoração com azul petróleo: 10 ideias lindas para sua casa

Ela é uma cor charmosa, sofisticada e que pode variar entre tons mais claros e escuros, dependendo do projeto desejado: estamos falando da cor azul petróleo.

Quem ama espaços modernos e quer renovar nas cores, seja na escolha da tinta para a parede inteira ou para destacar um dos móveis, pode e deve lembrar dessa cor.

Variando entre tonalidades vibrantes ou mais sóbrias, a decoração com azul petróleo é sempre muito interessante para valorizar os diferentes ambientes do lar -- do banheiro ao quarto.

E foi por isso que hoje trouxemos uma lista de ótimas ideias que nossos profissionais aplicaram com azul petróleo que, temos certeza, ficaram excelentes em seu lar. Em cada imagem a seguir, você vai conferir e se inspirar para dar aquele toque de personalidade que tanto deseja para a sua casa.

Vamos conferir juntos? Siga conosco!