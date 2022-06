Essa casa em estilo clássico tem quartos luxuosos

A fachada posterior da residência nos mostra uma vila de arquitetura neoclássica e uma aparência exuberante e encantadora. Apesar do aspecto tradicional e da longevidade, o edifício exibe uma aparência completamente rejuvenescida, como se tivesse sido construído recentemente. A residência nos remete às vilas clássicas italianas, com destaque para a sua forma simétrica, para as amplas janelas, para a varanda com colunas de seção circular e para o terraço, situado sobre a cobertura da varanda. A paisagem natural circundante e a área de lazer, situada na parte posterior do terreno, evidenciam o caráter paradisíaco desta vila familiar impressionante.