Casa moderna: o doce lar de uma família parisiense

A decoração da sala de jantar, conectada à cozinha, aposta no contraste entre as superfícies escuras do piso de pedra e dos caixilhos de alumínio de cor preta com as superfícies brancas, das paredes e do mobiliário. A sala de jantar é composta de mesa de madeira, de cadeiras de estrutura metálica e assentos feitos de cordas, que realçam o estilo minimalista do ambiente.

O estilo minimalista não pode ser confundido com falta de personalidade. O minimalismo foca no essencial. Portanto, a sala de jantar dá destaque para a vista do jardim e da piscina, situados na área de recreação.