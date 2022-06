Casa moderna feita de madeira de demolição

A localização é uma das decisões mais importantes para quem quer construir uma casa. Além de agregar valor ao futuro imóvel, uma boa localização pode proporcionar aos moradores mais conforto e mais qualidade de vida. Como mencionado, os ambientes sociais que se fundem com o espaço exterior e com a paisagem natural convidam os moradores para atividades ao ar livre. A localização da residência é uma das principais atrações do projeto. O bosque circundante de pinheiros imponentes e o imenso lago são como uma extensão do quintal da residência e proporcionam diversas opções de lazer e entretenimento para a família, além do contato prazeroso com a natureza e da atmosfera tranquila e revigorante.

Casas de madeira são sempre objeto de desejo e fascinação. Neste artigo, selecionamos mais uma residência moderna fascinante, um bangalô contemporâneo, no qual a madeira é a protagonista.