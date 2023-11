Projeto Arquitetônico Residencial em Cuiabá, MT

Uma casa térrea espetacular em estilo contemporâneo é o resultado do projeto concebido e executado pelo escritório AJP Arquitetura, sediado em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. O projeto completo da casa com 300 m² de área em condomínio fechado – compreendendo projeto arquitetônico, projeto de interiores e projetos complementares – é marcado pela perfeita composição, na qual se destacam as linhas retas, as especificações de cores e o efeito dos revestimentos 3D.