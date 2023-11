10 Tipos de Base para Cama: Conheça e Escolha a Sua!

A cama mais comum e popular é a cama tradicional, cuja base é composta pela estrutura com pés de sustentação e pelo estrado sob o colchão. O desenho da cama costuma ser simples, com ou sem cabeceira. Entre os modelos com cabeceira, este elemento pode ser inteiriço ou vazado, além de decorado com desenhos, formas e apliques. Esse tipo de base de cama costuma ser fabricada em madeira, ferro ou metal. Por causa da elevação proporcionada pelos pés, a limpeza sob a cama é facilitada. Também é um modelo confortável para pessoas idosas, que podem subir e descer dela com mais facilidade.