Projeto para clínica de ortopedia em São Paulo

Os projetos de arquitetura e interiores para clínicas médicas precisam atender a uma série de critérios. Os ambientes precisam ter uma disposição organizada e intuitiva dos móveis para que as pessoas consigam se localizar com facilidade. Devem ser práticos de limpar para que estejam sempre muito higienizados. Também devem transmitir conforto e bem-estar com um visual leve e acolhedor. E quando se trata de uma clínica de ortopedia, também é essencial que tenham soluções para a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais de locomoção.

Esse projeto que você vai conhecer agora, assinado pelo escritório C2HA Arquitetos, de São Paulo, atende a todos esses critérios mencionados, pois foi desenhado com muita atenção, após uma minuciosa conversa com os médicos proprietários. Mais do que atender a todas as necessidades dos pacientes, o ambiente também foi projetado para atender aos gostos dos profissionais, permitindo que trabalhem com mais eficiência e produtividade. Veja algumas fotos de como ficou.