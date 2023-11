Projeto de casa de praia cheia de conforto e praticidade em Angra/RJ

O mesmo conceito do quarto das crianças foi feito na suíte, mantendo muita leveza e praticidade. Nem precisa de mais, pois essa maravilhosa vista para o mar é o complemento principal da decoração.

Gostou das soluções propostas nesse projeto? No perfil do escritório Fernanda Salles Arquitetura, aqui na homify, tem muitos outros projetos interessantes para ver e se inspirar. O escritório tem nada menos que 27 anos de experiência no mercado, e muitos dos seus projetos são para casas de praia e com piscina. Então, se estiver no Rio de Janeiro, querendo construir ou reformar com eficiência, tendo todas as suas necessidades atendidas, já sabe com quem pode contar.